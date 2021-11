Il Trapani targato Morgia debutta con il San Luca, Acireale e Messina in trasferta

Squadre in campo domani per la tredicesima giornata del campionato di serie D, girone I. Il Trapani h cambiato guida tecnica. Chiusa la parentesi Criaco, il club granata ha affidato la panchina a Massimo Morgia, ex Palermo, presentato alla stampa in settimana. Il nuovo allenatore debutta in casa (ore 14.30) nel match contro il San Luca. Trapani che nelle ultime cinque giornate ha inanellato due sconfitte e tre pareggi e in classifica è fermo al dodicesimo posto con 14 punti. In Coppa Italia di D, invece, è arrivata la vittoria contro l'Fc Messina che ha spalancato le porte degli ottavi di finale. Il San Luca precede i sicilani di un posto in graduatoria con 16 punti.

L'Acireale fa visita al Portici, l'Fc Messina a Paternò

L'Acireale, reduce dalla sconfitta nel derby con il Licata, si attesta al quarto posto in classifica con 23 punti e domani riceve la visita del Portici (14). Licata che sale al nono posto e tenta il bis di vittorie sul campo del Rende. Il Gelbison comanda stabilmente la classifica con 32 punti e tenta l'allungo nel match in trasferta contro il Cittanova. Nelle altre partite in programma spicca il derby fra Troina e Giarre, l'Fc Messina invece cerca punti a Paternò. Completano l'elenco Cavese-Real Aversa, Santa Maria Cilento-Castrovillari, Sancataldese-Biancavilla e Città di Sant'Agata-Lamezia.

Classifica: Gelbison 32 punti; Lamezia 28; Cavese 24; Acireale e Santa Maria Cilento 23; Paternò 22; Cittanova e

Real Aversa 21; Licata 19; Città di Sant’Agata 17; San Luca 16; Trapani e Portici 14; Rende 12; Castrovillari 10;

Fc Messina 8; Sancataldese 7; Giarre e Biancavilla 6; Troina 3.

Troina 6 punti di penalizzazione

