L'Acireale vince e sale al terzo posto, il Trapani piega il Portici

Turno infrasettimanale per il campionato di serie D, girone I, valido per la quindicesima giornata. L'Acireale vince con il minimo sforzo la gara contro il Real Aversa. Decisiva per la vittoria dei granata la rete di Cadili al 59'. In classifica la squadra di mister De Sanzo sale al terzo posto con 30 punti. Il Trapani di Morgia vince 2-0 al Provinciale contro il Portici e riscatta il ko nel derby con il Licata del turno precedente. La partita si sblocca al 43' con il gol di Russo, il pareggio in pieno recupero firmato da De Felice. Trapani al decimo posto con 20 punti.

L'Fc Messina rinuncia alla trasferta con la Cavese

La partita Cavese-Fc Messina non si è giocata per la presentazione formale della rinuncia di disputa della gara da parte della società peloritana inviata al Dipartimento Interregionale. Rinviate Troina-Biancavilla e Rende-Gelbison a causa della positività dei calciatori dei club ospiti ai test effettuati in settimana, a seguito dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid 19.

Licata e Paternò sconfitte in trasferta

Il Licata, vittorioso nel turno precedente nel derby casalingo con il Trapani, incappa nella sconfitta sul terreno di gioco del Santa Maria Cilento. Oviszach sblocca il punteggio per i locali al minuto 68, poi il pareggio dei gialloblù con Boubacar (78'). Allo scadere il raddoppio della squadra salernitana con Gargiulo e in pieno recupero il tris con Tandara. Licata che interrompe la serie di risultati positivi (3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite) e si ferma all'ottavo posto con 23 punti. Nelle altre partite il Sant'Agata vince 1-0 sul Paternò (gol di Calafiore), si chiude a reti inviolate Giarre-Castrovillari. Parità sul 2-2 fra Cittanovese e Lamezia con i calabresi che aggaciano al primo posto il Gelbison con 33 punti, la Sancataldese vince 1-0 sul San Luca.

Classifica: Gelbison e Lamezia 33 punti; Acireale 30; Santa Maria Cilento 29; Paternò e Cavese 28; Cittanovese 24; Licata 23; Real Aversa 21; Trapani e Sant'Agata 20; Portici 18; San Luca 17; Rende e Sancataldese 16; Castrovillari 14; Giarre e Fc Messina 8; Troina 7; Biancavilla 6. Troina 6 punti di penalizzazione.

