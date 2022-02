Il Gelbison piega il Giarre e allunga in vetta, Biancavilla ko a Licata

Il Gelbison vince 3-0 sul Giarre (doppietta di Ortolini e gol di Faella) e consolida il primato in testa alla classifica del girone I di serie D. L'Acireale ha osservato un turno di riposo stante l'esclusione dal torneo dell'Fc Messina. Non è sceso in campo neanche il Trapani: la gara in programma sul campo della Cavese, valida per la ventunesima giornata, non si è disputata a causa di casi di positività al Covid tra i calciatori. Ne approfitta il Lamezia che vince 2-1 sulla Polisportiva Santa Maria Cilento e aggancia la stessa Cavese al secondo posto.

Paternò perde 3-1 a Rende, Troina ko in trasferta

Bene il Licata che allo stadio "Liotta" supera 2-0 il Biancavilla. Per la formazione agrigentina le reti della vittoria con Boubakar e raddoppio di Souare in pieno recupero. Sconfitta interna, invece per il Paternò: la formazione catanese cede 3-1 al Rende e si ferma al quinto posto. Ko anche il Troina che torna dalla trasferta di Portici con una sconfitta seppur di misura (decide per i campani la rete di Romano a nove minuti dal termine). Si chiudono in parità, con identico punteggio (1-1) Real Aversa-Sancataldese e San Luca-Castrovillari.

Classifica: Gelbison 43 punti; Cavese, Lamezia 38; Acireale 37; Paternò 33; Licata 30; Santa Maria Cilento 29; Cittanovese 27; Portici, Sant'Agata 26; San Luca 25; Sancataldese 24; Trapani 23; Rende, Real Aversa 21; Castrovillari 18; Biancavilla 10; Troina, Giarre 9. Fc Messina escluso dal torneo.

