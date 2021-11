Trapani e Messina sconfitte, il Licata vince il derby con l'Acireale

Il Trapani torna dalla trasferta di Castrovillari con la sconfitta per 1-0. Nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di serie D, girone I, la squadra di Leo Criaco subiscono la rete decisiva al 10' della ripresa con Mazzotti. Per i granata arriva la seconda sconfitta nelle ultime cinque gare (tre i pareggi). In classifica De Felice e compagni scivolano al dodicesimo posto con 14 punti. Male anche l'Fc Messina che cede in casa 1-0 al Santa Maria Cilento. Gli ospiti espugnano il “Franco Scoglio” grazie alla rete nel primo tempo siglata da Emmanouil. I giallorossi siciliani si fermano al sedicesimo posto con 8 punti. Preziosissima vittoria in rimonta per il Licata che al "Dino Liotta" si aggiudica il derby casalingo contro l'Acireale. Ospiti in vantaggio con Savanarola prima della rimonta degli agrigentini con le reti di Minacori, Candiano e Samake. Battuta d'arresto per l'Acireale che si ferma al quarto posto. Il Licata sale in nona posizione con 19 punti.

Gelbison consolida il primo posto

Il Gelbison vince 2-1 sulla Cavese e si conferma al primo posto con con 32 punti. Alle spalle della capolista resiste il Lamezia: i calabresi 1-0 il Real Aversa e si portano a -4 dalla vetta. Questi gli altri risultati del girone I: Biancavilla-Cittanova 0-1; Giarre-Rende 1-1; Portici-Paternò 0-1; San Luca-Città di Sant’Agata 2-1; Troina-Sancataldese 0-0.

Classifica: Gelbison 32 punti; Lamezia 28; Cavese 24; Acireale e Santa Maria Cilento 23; Paternò 22; Cittanova e

Real Aversa 21; Licata 19; Città di Sant’Agata 17; San Luca 16; Trapani e Portici 14; Rende 12; Castrovillari 10;

Fc Messina 8; Sancataldese 7; Giarre e Biancavilla 6; Troina 3.

Troina 6 punti di penalizzazione

