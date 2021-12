L'Acireale sfida la capolista Gelbison, fari sul derby Licata-Trapani

Squadre in campo domani (domenica 5 dicembre) per il turno numero 14 del campionato di serie D, girone I. Il Gelbison domina la classifica con 33 punti, due in più del Lamezia. La Cavese è terza con 27. A ridosso del podio troviamo il Paternò (25) che andrà a far visita al Real Aversa (21). L'Acireale, quarto a quota 24, è reduce da un cammino altalenante: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. Domani i granata saranno impegnati sul difficile campo della capolista.

L'Fc Messina riceve il fanalino di coda Troina

Grande attesa allo stadio "Liotta" di Licata per il derby fra i gialloblù ed il Trapani. Gli agrigentini occupano la nona posizione in classifica e precedono di tre punti i granata di Massimo Morgia, tecnico che ha debuttato con una vittoria al suo arrivo in panchina. Turno casalingo per l'Fc Messina: la squadra ha collezionato 4 sconfitte nelle ultime cinque giornate ed è relegata nei bassifondi della classifica con soli 8 punti. I giallorossi ospitano allo stadio "Scoglio" il fanalino di coda Troina (4). Il Giarre (diciottesimo) ospita il Santa Maria Cilento. Nell'anticipo di oggi pomeriggio (sabato 4 dicembre) San Luca-Cittanovese si è conclusa 1-1. Queste le altre partite: Biancavilla-Rende, Castrovillari-Sancataldese, Lamezia-Cavese e Portici-Città di Sant'Agata.

Classifica: Gelbison 33 punti; Lamezia 31; Cavese 27; Paternò 25; Acireale 24; Santa Maria Cilento, Cittanovese 23; Real Aversa 21; Licata 20; Trapani, Sant'Agata, San Luca 17; Portici 15; Rende, Castrovillari 13; Sancataldese 10; Fc Messina 8; Giarre 7; Biancavilla 6; Troina 4. Troina 6 punti di penalizzazione.

© Riproduzione riservata