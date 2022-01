L'Acireale vince e si conferma al terzo posto, il Paternò cade in trasferta

Poker del Gelbison sul campo del Castrovillari e primo posto per la formazione campana nel turno numero 23 di serie D, girone I. Alle spalle della capolista, a -1 lunghezze dalla vetta, sale la Cavese: i campani vincono 1-0 a Rende e tengono a bada la rincorsa dell'Acireale. I granata, seppur di misura, espugnano il terreno di gioco della Cittanovese (decisiva la rete di Piccioni al 39' del primo tempo ) e si confermano terza forza del campionato.

Rinviata per Covid Trapani-Sant'Agata

Il Giarre non va oltre l'1-1 casalingo contro il Portici; il Trapani non ha giocato a causa del Covid la gara interna contro il Sant'Agata. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. Il Troina ferma sul 2-2 il Lamezia ma non basta: i siciliani non lasciano l'ultima posizione in classifica. Il Paternò cade in trasferta 2-1 sul campo della Sancataldese e scivola al quinto posto. Bene invece il San Luca che con il 3-1 inflitto in casa al Biancavilla fa un bel balzo in classifica e si porta al nono posto. Si chiude a reti inviolate Santa Maria Cilento-Real Aversa. Turno di riposo per il Licata.

Classifica: Gelbison 40 punti; Cavese 38; Acireale 37; Lamezia 35; Paternò 33; Santa Maria Cilento 29; Licata, Cittanovese 27; San Luca 24; Portici, Trapani, Sant'Agata, Sancataldese 23; Real Aversa 20; Rende 18; Castrovillari 17; Biancavilla 10; Troina, Giarre 9. Fc Messina esclusa dal campionato.

