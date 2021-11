Il Trapani cambia ancora, via Criaco: Morgia nuovo allenatore

Il Trapani cambia allenatore. Il club siciliano annuncia l'esonero di Leo Criaco (aveva preso il posto di Ivan Moschella) e contestualmente l'arrivo sulla panchina di Massimo Morgia. Trapani reduce dalla gara vinta al "Provinciale" contro l'Fc Messina con il punteggio di 2-0 che è valso l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia di serie D. In campionato, invece, domenica scorsa i granata hanno perso fuori casa contro il Castrovillari: nelle ultime cinque gare la squadra di Criaco ha ottenuto due sconfitte e tre pareggi. Dodicesimo posto in classifica con 14 punti.

Il comunicato della società

"La Società FC Trapani 1905 comunica la decisione di risolvere consensualmente il rapporto professionale con mister Leo Criaco - si legge in una nota -, cui vanno i più sinceri ringraziamenti per avere guidato con impegno e professionalità la squadra e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La Società comunica altresì che la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a mister Massimo Morgia, che ha scelto come vice allenatore Marcello Esposito. La conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo allenatore si terrà domani, venerdì 26 novembre, alle 18.30 presso la Sala Stampa “Franco Auci” dello Stadio Provinciale di Trapani".

