Debutto vincente per il Trapani di Morgia, il Paternò batte l'Fc Messina 8-1

Il Gelbison rallenta la propria marcia al vertice della classifica di serie D, girone I. La squadra rossoblù non va oltre lo 0-0 sul campo del Cittanova nel match valido per la tredicesima giornata. Prosegue invece la striscia di vittoria il Lamezia che vince 2-1 sul campo del Sant'Agata. Bene anche la Cavese che con l'1-0 ai danni dell'Aversa Normanna si conferma terza forza del torneo. Al quarto posto sale il Paternò che piega 8-1 il malcapitato Fc Messina con doppiette di Camara, Cangemi e Foderaro e gol di Basualdo Martinez e Pappalardo. I giallorossi a segno con Landi. Terza sconfitta consecutiva per l'Fc Messina che scivola al diciassettesimo posto. Il Trapani vince 2-0 al "Provinciale" nel match contro il San Luca. Debutto vincente per il tecnico dei granata Massimo Morgia. Al 20' il vantaggio firmato da Maltese, al 73' il pareggio di Gatto. Trapani che sale al decimo posto con 17 punti.

L'Acireale pareggia col Portici ed è quinto

L'Acireale pareggia 1-1 al "Comunale" di Aci Sant'Antonio contro il Portici e occupa il quinto posto a quota 24. Padroni di casa avanti al 48' con il gol di Cannino, i campani pareggiano al 79' con Elefanie. Negli altri risultati giocati oggi (domenica 28 novembre), il Licata pareggia 1-1 a Rende, la Sancataldese piega il Biancavilla 3-2. Successo esterno del Castrovillari che vince 3-1 ai danni del Santa Maria Cilento. Troina e Giarre pareggiano 1-1.

Classifica: Gelbison 33 punti; Lamezia 31; Cavese 27; Paternò 25; Acireale 24; Santa Maria Cilento 23; Cittanovese 22; Real Aversa 21; Licata 20; Trapani, Sant'Agata 17; San Luca 16; Portici 15; Rende, Castrovillari 13; Sancataldese 10; Fc Messina 8; Giarre 7; Biancavilla 6; Troina 4. Troina 6 punti di penalizzazione.

© Riproduzione riservata