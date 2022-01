Lutto nell'Enna calcio, morto l'ex presidente Bonasia: condusse il club in serie C2

Lutto nell'Enna Calcio, club che milita nel campionato di Eccellenza. È morto il Cavaliere Giuseppe Bonasia, ex presidente della società che "appresa la tristissima notizia - si legge in post sul profilo Facebook dell'Enna - , esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Bonasia per la perdita del Cavaliere Giuseppe Bonasia, già presidente della squadra gialloverde, che nella stagione 89/90, raggiunse, con una promozione storica e indimenticabile, la serie C2. La sua passione per i colori gialloverdi, il suo amore per lo sport, la sua disponibilità verso tutti, rimarranno indelebili nel tempo. Caro Cavaliere e presidente Giuseppe Bonasia riposi in pace".