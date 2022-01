È morto Giacomo Vianello, ex stopper del Palermo negli anni '70

Lutto nel mondo del calcio. L'ex difensore del Palermo, Giacomo Vianello, è morto dopo aver lottato contro una grave malattia. Aveva 74 anni. Vianello ha vestito la maglia del club rosanero dal 1974 al 1977 con 108 presenze e due gol. In carriera, oltre la società siciliana, ha vestito le casacche di Atalanta, Napoli e Ternana.

La carriera

Giacomo Vianello inizia la carriera calcistica nelle giovanili del San Donà, con cui esordisce in Serie D nel 1963-1964. Nel 1965 è ceduto alla Fermana, dove disputa due campionati. Tra il 1967 e il 1969 milita nella Ternana, con cui conquista una promozione in Serie B. L'anno successivo passa al Napoli, con cui disputa tre stagioni di Serie A. Viene quindi acquistato dall'Atalanta nel 1972 e, due anni dopo, dal Palermo, con cui gioca sino al 1976-1977. Questa la formazione del Palermo che scese in campo in quella stagione: Frison, Vianello, Citterio, Vullo, Di Cicco, Cerantola, Favalli, Brignani, Magistrelli, Majo, Osellame. Passa poi, nel 1977-1978, al Livorno. Durante la pausa invernale della stagione 1978-1979 viene messo sotto contratto dal Como. Con i lariani scende in campo soltanto nell'ultima partita, a Trento, sostituendo all'85' Ennio Fiaschi.

Il ricordo dell'ex compagno di squadra Franco Liguori

"Il mio amico fraterno Giacomo Vianello ha lasciato questo mondo - annuncia Franco Liguori, ex compagno di squadra di Vianello ai tempi della Ternana - . Tutto potevo pensare ma che Giacomino dal fisico possente con una vitalita' impressionante si arrendesse. Compagni di squadra prima e avversari poi ma amici fraterni sempre. Camminando camminando ci raccontavamo il fantastico passato trascorso insieme. Quante risate,quanti ricordi allietavano il nostro tragitto. Che entusiasmo nella sua voce. Giacomino amico mio ora sei andato a trovare i tuoi compagni di mille avventure. Quante cose avrete da raccontare e ricordare. Che la terra ti sia lieve", ha scritto Liguori.

Il cordoglio del Palermo Fc

"ll presidente Dario Mirri e tutta la famiglia rosanero - si legge in una nota della società - piangono la scomparsa di Giacomo Vianello, storico stopper rosanero dal 1974 al 1977. Un leader in campo, per sempre nella storia del nostro club".

© Riproduzione riservata