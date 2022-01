Prima il Covid e ora la nebbia, nuovo rinvio in campionato per l'Enna

Prima il Covid e ora la nebbia. Nuovo rinvio per una gara dell'Enna, club che milita nel campionato di Eccellenza siciliana. Il match casalingo e valido per il recupero della tredicesima giornata contro la Mazarese è stato sospeso ieri nei primi minuti della seconda frazione di gioco a causa della nebbia calata sull'impianto che ospitava le due squadre. Il direttore di gara ha deciso di fermare il gioco sul risultato di 1-0 per l'Enna (rete di Caronia al 23' del primo tempo). La partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Singolare il recente periodo del club gialloverde contrassegnato da molti rinvii in relazione alla diffusione del Covid. Il virus ha bloccato il club del presidente Luigi Stompo e ha costretto la squadra a saltare le partite con Canicattì, Mazarese (al secondo rinvio), Parmonval e Castellammare. All'Enna restano da recuperare le gare contro il Parmonval (12 gennaio) e Castellammare (16 gennaio).

