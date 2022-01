Pippo Strano nuovo allenatore dell'Enna calcio, prende il posto di Seby Catania

L'Enna calcio annuncia il nuovo allenatore. Il club siciliano impegnato nel campionato di Eccellenza ha scelto Pippo Strano nel ruolo di tecnico della squadra gialloverde. Strano, una lunga carriera in panchina in serie D e già alla guida di Paternò, Siracusa ed Acireale, prende il posto di Sebastiano "Seby" Catania, esonerato lo scorso 22 gennaio.

Il club del presidente Luigi Stompo non è sceso in campo domenica scorsa. La Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato a data da destinarsi la gara in trasferta sul campo della Pro Favara, valida per la sedicesima giornata, a causa dei numerosi casi di Covid registrati tra le fila della squadra agrigentina. In classifica l'Enna occupa la sesta posizione con 24 punti. Il prossimo impegno dei gialloverdi è in programma domenica 30 gennaio, allo stadio "Gaeta", contro lo Sciacca.

