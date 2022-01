Cambia il tecnico dell'Enna calcio, il club esonera Sebastiano Catania

Cambia la guida tecnica nell'Enna. Il club impegnato nel campionato di Eccellenza siciliana ha reso noto di "aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Sebastiano Catania - si legge in un comunicato - . Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, per la dedizione e la professionalità imostrata durante queste stagioni in gialloverde e gli auguri per il prosieguo della carriera. La prossima seduta di allenamento sarà affidata all’allenatore in seconda Salvatore Bertuccio, fino all’insediamento del nuovo tecnico che sarà ufficializzato

nelle prossime ore".

Salta la gara con il Pro Favara, ennesimo rinvio per Covid

Il club del presidente Stompo nell'ultimo periodo è stato costretto a rinviare numerose partite sia a causa della diffusione della variante Omicron, con casi di positività sia nel gruppo squadra che nelle fila delle squadre avversarie, che per la nebbia calata allo stadio "Gaeta" in occasione del recupero della tredicesima giornata contro la Mazarese. La gara, sospesa nei primi minuti della seconda frazione di gioco a causa della nebbia calata sull'impianto che ospitava le due squadre, è stata completata mercoledì scorso. Il direttore di gara aveva deciso di fermare il gioco sul risultato di 1-0 per l'Enna (rete di Caronia al 23' del primo tempo). Nei rimanenti 38 minuti la Mazarese ha pareggiato e sfiorato la clamorosa vittoria con il rigore finito sulla traversa. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato a data da destinarsi Pro Favara-Enna in programma domani (domenica 23 gennaio) alle ore 15. La gara è stata rinviata a causa dei numerosi casi di Covid registrati tra le fila del Pro Favara.

