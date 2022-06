Novità per WhatsApp, è possibile trasferire i dati da Android a iPhone: ecco come

Novità molto attesa per il vastissimo numero di utenti di WhatsApp. Sarà possibile trasferire le chat da Android a iPhone: l'app di messaggistica ha infatti annunciato l'implementazione della funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di migrare i propri dati da Android ad iOS.

La funzione, offerta unicamente durante la fase di setup di un iPhone, in aggiunta a tutte le altre funzioni di migrazione dati da Android, sarà disponibile in un primo momento solo ai partecipanti al programma beta di WhatsApp per poi estendersi a tutti.

Gli utenti potranno effettuare il trasferimento dei dati attraverso una connessione wi-fi diretta, più sicura, e non tramite cloud. Per poter utilizzare la funzione sarà necessario avere installato iOS 15.5 o le versioni successive. Si dovrà installare l'app "Passa a iOS" sullo smartphone Android e aggiornare i dispositivi all'ultima versione di WhatsApp disponibile e porli in prossimità collegandoli alla stessa rete wi-fi ed alla corrente elettrica.

Bisognerà indicare lo stesso numero di telefono per entrambe le applicazioni e iniziare la procedura che si svolgerà in automatico. Saranno trasferite le informazioni su account, chat (singole e di gruppo), foto del profilo, cronologia, impostazioni scelte e file multimediali. Non è ancora possibile trasferire la cronologia delle chiamate e delle videochiamate o il nome visualizzato.

"E' una delle funzionalità più richieste - ha annunciato Mark Zuckerberg in un post su Facebook - . L'anno scorso abbiamo lanciato questa possibilità da iPhone verso Android e adesso abbiamo aggiunto anche il supporto da Android a iPhone".

