Nuova funzione WhatsApp, si potrà nascondere a tutti lo stato online: ecco come

Ancora una nuova funzione in vista per WhatsApp. Dopo aver studiato la possibilità che un avatar risponda al posto nostro alle videochiamate in arrivo, l'app di messaggistica di proprietà di Meta sta lavorando ad una nuova modalità che consentirà agli utenti di nascondere il proprio stato online a tutti.

Nello specifico si tratta di un'estensione di quanto già reso possibile dall'opzione per far visualizzare solo ad alcuni contatti le informazioni sull'ultimo accesso. La nuova funzionalità, individuata dal sito WabetaInfo, si riferisce ad una versione dell'app per iOS, ancora in fase di sviluppo e non ancora resa disponibile ai beta tester. Gli utenti, quando la novità verrà implementata, potranno scegliere chi può visualizzare il proprio stato online.

Sarà possibile configurare chi può vedere quando siamo online direttamente dalle impostazioni, grazie ad una nuova finestra relativa allo status online con le opzioni "Come l'ultimo visto" e "Tutti", secondo quanto riferito da una delle schermate condivise da WabetaInfo. Ma non solo: scegliendo "I miei contatti' come cerchia a cui consentire di vedere l'ultimo accesso, selezionando nel nuovo box la stessa opzione, si renderà invisibile l'attività online a chi non è presente in rubrica.

Per garantire la massima privacy, inoltre, ci sarà l'opzione "Nessuno": in questo caso sarà nascosta l'informazione sullo stato online anche agli amici ed ai familiari. Per poter vedere lo stato online degli altri utenti la condivisione sarà necessaria, così come avviene per la "spunta blu" al fianco della consegna e della lettura dei messaggi.

