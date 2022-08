Novità in vista per WhatsApp, via dai gruppi senza avvisare i partecipanti

Novità molto attesa per il vastissimo numero di utenti di WhatsApp: si potrà uscire dai gruppi senza avvisare i partecipanti. Mark Zuckerberg, fondatore ed amministratore delegato di Meta, ha annunciato alcune funzioni per rafforzare la privacy degli utenti.

Gli utenti della chat potranno anche decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. "Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp - ha detto Zuckerberg - , continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona".

Negli ultimi mesi sono numerose le novità introdotte nell'app di messaggistica. Ad esempio l'implementazione della funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di migrare i propri dati da Android ad iOS. La funzione, offerta unicamente durante la fase di setup di un iPhone, in aggiunta a tutte le altre funzioni di migrazione dati da Android, sarà disponibile in un primo momento solo ai partecipanti al programma beta di WhatsApp per poi estendersi a tutti. Gli utenti potranno effettuare il trasferimento dei dati attraverso una connessione wi-fi diretta, più sicura, e non tramite cloud.

Ma non solo. Secondo il sito WABetaInfo un avatar potrà rispondere al posto nostro alle videochiamate in arrivo. La funzionalità dovrebbe far parte più ampia sul metaverso della società madre Meta, scoperta nel codice della versione sperimentale per Android dallo stesso sito. Gli indizi portano a pensare che WhatsApp stia lavorando per introdurre la possibilità di aggiungere al profilo del servizio di messaggistica un avatar, che riprenda o meno le sembianze reali dell'utente, un pò come accade su Facebook e Instagram dove i personaggi possono essere utilizzati come sticker da applicare a foto e video.

