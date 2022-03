WhatsApp lancia le reazioni ai messaggi: chi può usarle e come funzionano

Anche gli utenti WhatsApp potranno utilizzare le reazioni ai messaggi. Si potrà dunque esprimere il proprio gradimento senza inviare un messaggio al proprio contatto. La nuova funzione non sarà subito disponibile per tutti.

Le reazioni, come funzionano

Per WhatsApp sarà sufficiente premere su un messaggio per aprire un mini-pannello, composto da una serie di icone. Gli utenti potranno rispondere con varie emoji: felicità, approvazione, sorpresa, delusione, amore. Dopo che la reazione sarà stata inviata, comparirà in basso a destra rispetto al messaggio. I

Le reazioni, chi può già usarle

WhatsApp ha iniziato a rilasciare la nuova funzione soltanto agli utenti Android che hanno scaricato la versione beta (versione 2.22.8.3), successivamente sarà disponibile per tutti gli altri, dispositivi iOS (Apple) compresi.

Le reazioni, chi può già riceverle

Anche se al momento la nuova funzione è concessa a coloro che utilizzano un dispositivo Android, tutti possono ricevere la reazione.

© Riproduzione riservata