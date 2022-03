WhatsApp, come leggere i messaggi senza aprire l’app: i due metodi

Leggere i messaggi su WhatsApp senza dover aprire l’app si può fare attraverso due metodi. Spesso ci si trova davanti alla voglia o opportunità di volere leggere i messaggi di WhatsApp ma senza far capire di aver visionato. Seppur sia stato eliminato il problema delle ‘spunte blu’ resta quello del visualizzato.

Quando apriamo l’app per potere leggere un messaggio, ma non abbiamo voglia di rispondere, le spunte diventano doppie. In questo modo diamo conferma al nostro mittente dell’avvenuta lettura. C'è un metodo però con cui riusciremo a leggere i messaggi senza aprire l’app. Per poter leggere o vedere l’anteprima del messaggio senza rinunciare alle spunte blu e conseguentemente senza risultare online o senza dimostrare che abbiamo aperto l’App occorre fare qualche passaggio sul proprio cellulare.

WhatsApp, widget

Con l'arrivo delle ultime versioni di iOS e Android, in aiuto arriva il widget di WhatsApp, la finestrella che compare sulla home e ci permette di vedere l’elenco dei messaggi che arrivano, in anteprima, senza dover aprire l’app. Basterà andare sulla schermata principale del nostro cellulare, tenere premuto su uno spazio vuoto e compariranno diverse voci, tra cui widget. Adesso occorre cliccare su e si accede ad una serie di app che potranno essere inserite sulla schermata. Bisognerà scegliere, nel nostro caso, WhatsApp.

WhatsApp, modalità aereo

Il modo più semplice è invece quella di attivare la modalità aereo dopo aver ricevuto le notifiche. In questo modo si può entrare nell'app, senza risultare si essere online o di aver visualizzato il messaggio, leggere e dopodiché riattivare la connessione dati e usare l'app come sempre.

