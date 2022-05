WhatsApp disattivato in molti cellulari entro il 2022: ecco su quali modelli

WhatsApp entro il 2022 non funzionerà più su molti cellulari. Succederà dopo il 24 ottobre, data ufficiale oltre la quale non sarà più possibile usare l’app di chat sui telefoni interessati che, in questo caso specifico, sono alcuni modelli di Apple iPhone.

I modelli di iPhone sui quali non sarà più possibile usare WhatsApp sono tutti quelli dotati di sistema operativo iOS 10 e iOS 11. Se il telefono è dotato di sistema operativo Apple iOS 12, allora potrà continuare ad usare WhatsApp anche dopo il 24 ottobre.

Nello specifico, gli ultimi telefoni dotati di iOS 10 e che non possono più essere aggiornati sono gli iPhone 5 e iPhone 5C, mentre al momento si salva iPhone 5S, che è stato aggiornato fino a iOS 12.

Questo cambio avviene sia nel mondo Android che in quello iOS ed è perfettamente normale. Se un telefono non è più abbastanza potente da supportare in pieno una nuova versione dell’OS, quindi, viene “abbandonato" dal suo stesso produttore. Il fatto che sia “abbandonato" anche da WhatsApp o da altre app è solo la conseguenza.

© Riproduzione riservata