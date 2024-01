Australian Open, la finale in tempo reale: Sinner-Medvedev 3-6 0-1, il russo comincia bene al servizio anche nel secondo set

Lo scorso novembre gli azzurri del tennis, trascinati da Jannik Sinner, hanno riportato in Italia la Coppa Davis, a 47 anni dal trionfo di Panatta e compagni. Oggi il campione ventiduenne altoatesino ha l'occasione per riportare in Italia un torneo del Grande Slam, che manca dal Roland Garros vinto da Adriano Panatta nel 1976, lo stesso anno dell'Insalatiera.

Sinner arriva alla finale dell'Australian Open dopo avere concesso agli avversari un solo set, a Djokovic al tie-break in semifinale. Più faticoso il cammino del suo avversario di oggi, Daniil Medvedev, russo, quasi ventottenne, costretto al quinto set in tre incontri del torneo di Melbourne.

Sinner è alla sua prima finale in un torneo dello Slam, Medvedev invece vi arriva per la sesta volta. In un'occasione ha vinto, agli Us Open del 2021, superando Djokovic.

Qui in tempo reale le informazioni sul match.