Australian Open, si spegne il sogno del doppio italiano Vavassori-Bolelli

Gli azzurri si arresi in due set, 7-6, 7-5, alla coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden. Si è infranto in finale il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di conquistare gli Australian Open di doppio: gli azzurri si arresi in due set, 7-6, 7-5, alla coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden.

La partita, durata un’ora e 40 minuti, è stata giocata sul filo di un grande equilibrio, ma il tie-break del primo set e il break sul 5-5 del secondo set persi entrambi a zero sono costati la sconfitta a Bolelli e Vavassori contro la coppia numero 2 del seeding. Il loro era il terzo duo tutto italiano a giocare la finale di uno Slam, dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, vincitori al Roland Garros 1959 dopo aver perso all’ultimo atto 4 anni prima, e lo stesso Bolelli e Fabio Fognini, che nel 2015 trionfarono a Melbourne. Per Ebden è il secondo Slam (dopo Wimbledon nel 2022 in coppia con Max Purcell), il primo invece per Bopanna che lunedì, a 43 anni, diventerà il più anziano numero 1 del mondo da quando esiste il ranking.