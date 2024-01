Australian Open, dove vedere la finale Sinner-Medvedev: precedenti e quote scommesse

Nove i precedenti tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con il russo che si è imposto nei primi sei incontri e comanda gli head to head tra i due per 6.3, Due anni fa alle ATP Finals Medvedev ha vinto in tre set (6-0, 6-7, 7-6), provocando l'avversario con tanto di sbadigli dopo il primo parziale dominato e vinto 6-0, “sbruffonata” a cui l'azzurro aveva risposto sfiorando l'impresa in rimonta.

Sulla strada di Jannik Sinner verso il suo primo trionfo Slam c’è solo Daniil Medvedev, campione dello US Open 2022 alla sua terza finale dell’Australian Open. Il primo epilogo italiano di Melbourne nel torneo singolare maschile sarà trasmesso in esclusiva, domenica 28 gennaio alle 9:30 da Eurosport 1 e Discovery+. Eurosport 1 è al canale 210 di Sky e su Now, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime, mentre su Discovery+ la finale dell’Australian Open sarà live streaming senza interruzioni pubblicitarie e con il multi-audio. Non ci sarà nessuna trasmissione in chiaro,.

L'altoatesino ha vinto però gli ultimi 3 duelli andati in scena nel finale della stagione 2023. Sinner ha rotto il ghiaccio vincendo 7-6, 7-6 nella finale di Pechino e ripetendosi a Vienna, dove ha prevalso per 7-6, 4-6, 6-3. Il tris di Sinner è poi arrivato nelle semifinali delle Atp Finals. Gli altri confronti diretti giocati lo scorso anno se li è aggiudicati Medvedev: il russo ha vinto in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3).

Quote e bookmakers

Per i bookie non ci sono dubbi: il favorito è Jannik Sinner. L'azzurro è arrivato alla sfida con Djokovic, in semifinale, senza perdere un set. In semifinale l’impresa contro il numero 1 al mondo, con un set lasciato a casa. Medvedev invece ha battuto in semifinale Sascha Zverev dopo quattro ore di match e una rimonta su due set di svantaggio. Stando a quanto pronosticano i bookmakers, l’italiano è il favorito. Le quote vanno dall’1,38 di Snai a 1,40 di Goldbet, Sisal e Better, all’1,35 di Gazzabet