Impresa di Sinner, batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open

Manifesta superiorità. Oggi sulla Rod Laver Arena Sinner sembrava Djokovic e Djokovic non credeva ai suoi occhi, come non ci credeva Rod Laver, 85 anni, 2 Grandi Slam in bacheca, regolarmente seduto al suo posto in prima fila nella tribuna autorità. Il punteggio racconta tutto di questa semifinale degli Australian Open che ha il sapore dolce del passaggio di consegne in vetta al tennis mondiale (6-1/6-2/6-7/6-3). Il campione italiano ingiocabile per i primi due set, vinti di prepotenza, con due break nel primo e due nel secondo parziale. Partita a senso unico, nei primi 15 game: bordate da fondo campo a 5 centimetri dalle righe, ma stavolta era il ventiduenne di San Candido, Alta Pusteria, ad avere la sbracciata in più. Nole batteva meno bene del suo avversario, rispondeva più corto, perdeva campo più rapidamente. È sembrata un allenamento su un campo secondario, questa partita, per la prima ora e mezzo. Nel terzo set il serbo ha giocato da numero uno del mondo, ma oggi aveva di fronte quello che lo sarà a breve, forse anche alla fine di quest’anno: Sinner non ha mai abbassato il tasso di concentrazione e il livello del ritmo da fondo campo.