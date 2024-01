Australian Open, Aryna Sabalenka si conferma regina

Aryna Sabalenka si è confermata regina dell’Australian Open, vincendo il torneo per il secondo anno consecutivo. Fasciata in una completo rosso, aggressivo come il suo tennis, la numero 2 del ranking Wta ha dominato la cinese Zheng Qinwen. Minimo sforzo e massimo risultato in due set facili facili: 6-3, 6-2 dopo 1h 16’ di gioco. Sabalenka - che aveva vinto l’unico precedente, nei quarti dello US Open della scorsa stagione - è arrivata alla finale senza perdere un set. È la prima a conquistare due titoli di fila a Melbourne dai tempi della connazionale Victoria Azarenka (2012-2013). Zheng da lunedì salirà al numero 7 della classifica.

«Sono state due settimane straordinarie, sono senza parole», ha commentato Sabalenka, premiata da Evonne Goolagong. «So che è dura perdere una finale - ha poi consolato l’avversaria - ma sei giovane e ne giocherai tante altre». Quindi ha ringraziato il suo team «che mi ha dato un super potere. Senza di voi non sarei qui, ma senza di me voi non sareste così bravi...». Infine, un pensiero per i genitori: «Grazie per tutto quello che avete fatto nella mia via. So che non capite l’inglese, ma qualcuno ve lo tradurrà».