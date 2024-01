La carriera di Sinner: fino a 13 anni si dedica allo sci, poi arriva il tennis e cominciano i successi

Jannik Sinner è nato a San Candido, in Val Pusteria, provincia di Bolzano, il 16 agosto 2001. Fino a 13 anni Sinner si dedica allo sci, poi sceglie il tennis: nell’estate del 2015 si trasferisce a Bordighera, seguito da Piatti, Andrea Volpini e Cristian Brandi. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti con le prime conquiste a livello Futures e Challenger.

Il 31 gennaio del 2018, a 16 anni e 5 mesi, vince a Sharm el-Sheikh il suo primo incontro nel tabellone principale di un torneo professionistico e il 12 febbraio entra nella classifica mondiale, alla posizione 1592.

Il 2019 è l’anno del boom: il 24 febbraio al Challenger 80 di Bergamo batte in finale Roberto Marcora (6-3, 6-1) e vince il suo primo titolo di categoria. Nelle settimane seguenti si ripete ai Futures M25 di Trento e Santa Margherita di Pula, allungando a 16 la striscia di vittorie consecutive. Nello stesso anno ottiene una wild card per gli Internazionali d’Italia e pure la sua prima vittoria in un Masters 1000. Il 12 agosto sale al numero 130 della classifica Atp, miglior under 18 al mondo. E agli US Open accede per la prima volta nel tabellone principale degli e al culmine di un’annata magica, si toglie pure la soddisfazione della vittoria alle Next Gen Atp Finals.