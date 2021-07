Olimpiadi di Tokyo, i risultati degli azzurri: nuoto, scherma e tiro con l'arco per le medaglie

Tutto pronto a Tokyo per la terza giornata dei Giochi Olimpici a Tokyo. Oggi, per l'Italia scende in vasca la "Divina" Federica Pellegrini, nella batteria dei 200 stile libero di nuoto. Si attende il riscatto dalla scherma dopo la debacle di ieri nel fioretto femminile. Grande attenzione, oggi, anche al tiro con l'arco e alla mountain bike.

Le gare dell’Olimpiade di Tokyo in cui oggi si assegnano le medaglie sono: triathlon maschile; nuoto 100m farfalla donne; nuoto 100m rana uomini; nuoto 400m sl donne; nuoto 4x100m sl uomini; skateboarding Street donne; tiro a volo Skeet donne e skeet uomini; ciclismo Mtb uomini; tuffi piattaforma sincro uomini; canoa slalom C1 uomini; tiro con l'arco gara a squadre uomini; judo -73kg uomini, judo -57kg donne; ginnastica artistica a squadre uomini; sollevamento pesi 55kg donne; scherma sciabola individuale donne; scherma fioretto individuale uomini; tennis tavolo torneo a squadre misto; taekwondo -67kg donne, taekwondo -80kg uomini.

