Olimpiadi, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 sl: "Ho faticato, devo cambiare registro"

Federica Pellegrini quinta nella batteria dei 200 stile libero femminili dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ma con il quindicesimo tempo conquista un posto nelle semifinali. La veneta ha nuotato in 1'57"33. "Ho faticato tantissimo, devo cambiare qualcosa domani mattina per accedere in finale. Mi sono sentita molto rallentata, mi sembrava di fare più fatica di quella che stavo realmente facendo. Sono passata per un pelo, di sicuro per domattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Come è stata la vigilia? Abbastanza serena, tranquilla per la prima volta ai Giochi. Mi sono preparata bene e vorrei continuare a fare bene. Sarà una scalata molto difficile, ma ci proviamo fino alla fine", ha dichiarato la Pellegrini ai microfoni della Rai subito dopo la gara.

Cinque le Olimpiadi per la "Divina": da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Argento all'esordio di Atene 2004 e loro a Pechino 2008. Dopo aver vissuto Londra 2012 e Rio 2016 a bocca asciutta, la "Divina" chiude di fatto la sua carriera con la partecipazione più desiderata di tutte.

Quando lo scorso anno vennero rinviati i Giochi olimpici giapponesi, Federica Pellegrini era una delle atlete più disperate, in lacrime, per l'annullamento di una competizione che le avrebbe permesso di entrare nella storia prima del ritiro. Per chiudere la leggendaria carriera manca un ultimissimo passo.

© Riproduzione riservata