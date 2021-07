Olimpiadi, la gioia di Martinenghi: "La mia consacrazione a livello internazionale"

"Ho avuto tante volte la nomea del giovane astro nascente della rana italiana e oggi finalmente mi sono tolto il peso di questa promessa che è diventata un po' una realtà. Questa gara è la mia consacrazione internazionale". Queste le parole ricche di emozione di Nicolò Martinenghi in mixed zone dove ha commentato la medaglia di bronzo vinta ai Giochi di Tokyo nei 100 rana.

"Ho cercato tanto questo momento nell’ultimo anno e mezzo di allenamenti. I 15 metri finali di ogni vasca erano rivolti un pò al pensiero di questa gara come mentalità - prosegue il 21enne varesino -. È una cosa che non potrò mai dimenticare, sul podio raramente ho aperto gli occhi perchè mi sono passate miliardi di emozioni davanti e miliardi di pensieri rivolti a tantissime persone che realmente hanno creduto in me e mi hanno supportato. Famiglia, allenatore, il team che mi segue, gli amici, la ragazza, chiunque mi abbia aiutato in questo percorso e forse ha creduto in me più di quanto ci credessi io. La dedico a tutti", chiosa Martinenghi.

© Riproduzione riservata