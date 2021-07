Olimpiadi, Bacosi vince l'argento nel tiro a segno. Figliuolo: "Complimenti a Diana e all'Esercito"

Diana Bacosi conquista l’argento nello skeet femminile alle Olimpiadi alle spalle della statunitense English che ne ha rotto uno in più. "Dopo cinque anni siamo ancora qui. Avevo ancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare, quindi sono più che soddisfatta - racconta -. Negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, ma la medaglia è arrivata". Arriva anche una dedica. "Questo argento è per tutti gli italiani che in questo periodo hanno sofferto tanto. Durante la pandemia ho passato un periodo brutto e non è stato semplice".

"Il momento più bello della giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura - dice ancora la tiratrice azzurra -. In questo anno ho avuto difficoltà sportive, ma il mio ct Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento nero e mi ha portato fino a qui, e a questo argento".

"È appena giunta la notizia della medaglia d’argento a Diana Bacosi, per il tiro a volo: complimenti alla Difesa e all’esercito, viva l’Italia". Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ospite della prima puntata di "Morning News", su Canale 5.

