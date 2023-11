Aeronautica, concorso nei ruoli speciali per ufficiali: i requisiti

Il ministero della difesa ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 40 ufficiali nei ruoli speciali dell’Aeronautica. Sono previste tre procedure concorsuali.

IL BANDO

I posti

Tre le procedure concorsuali e saranno 40 i posti. Un concorso per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Aeronautica, con l’applicazione delle seguenti riserve: 2 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 11 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente. Un altro concorso è rivolto al reclutamento di 13 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, con riserva di: 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 7 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente. Infine, un concorso per il reclutamento di 5 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del corpo di commissariato aeronautico, con riserva di: 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.

I requisiti

I candidati devono possedere: cittadinanza italiana; non aver superato i limiti di età indicati. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di età sopraindicati; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I requisiti specifici

I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: se partecipanti al concorso per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica o a quello per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari, oppure di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Se partecipanti al concorso per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, appartenenti alle categorie di concorrenti, che partecipano per i posti previsti per le categorie del Corpo del Genio Aeronautico, devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio indicati nello schema riportato nell’Allegato B (che costituisce parte integrante del presente Decreto), il quale definisce le tipologie di diploma di scuola di secondo grado richieste per ogni specifica categoria e le corrispettive classi di Lauree triennale/magistrale, ritenute assorbenti il titolo di studio inferiore, in relazione al percorso di studio ritenuto necessario per il previsto impiego nella Forza Armata. Infine, se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere d), del presente articolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari, o un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 16 dicembre tramite il portale dei concorsi on-line del ministero della difesa.