Presidenza del Consiglio dipartimento trasformazione digitale: si cercano esperti, i bandi

Il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro ad esperti. Per candidarsi c’è tempo fino al 4 dicembre 2023.

I profili

Si selezionano: 6 project manager da inserire nel team transformation office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti agile (IL BANDO).

Altro profilo che viene selezionato è 1 technical project manager da inserire nel team transformation office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale acquisita nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni web e mobile, e piattaforme digitali (IL BANDO). E ancora, 1 project manager da inserire nel team transformation office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti agile (IL BANDO). Si cerca 1 project manager archivi da inserire nel team transformation office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti agile (IL BANDO). Infine, si cerca 1 project manager Uit sanità da inserire nel team transformation office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti agile (IL BANDO).

Project manager

Possesso della laurea in Scienze Statistiche, Matematica, Informatica, Sociologia nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

comprovata esperienza complessiva almeno triennale maturata negli ambiti specificati nel bando;

conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2);

conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management;

conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici.

Technical manager

Possesso della laurea in Ingegneria, Economia, Statistica, Sociologia o Matematica, nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

comprovata esperienza complessiva almeno triennale maturata negli ambiti specificati nel bando;

conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2).

Project manager

Possesso della laurea in Architettura, Fisica, Matematica, Informatica o Statistica, nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

comprovata esperienza complessiva almeno triennale maturata negli ambiti specificati nel bando;

conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2);

conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management;

conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici.

Project manager archivi

Possesso della laurea in Architettura, Fisica, Matematica, Informatica o Statistica, nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

comprovata esperienza complessiva almeno triennale maturata negli ambiti specificati nel bando;

conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2);

conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management;

conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici.

Project manager Uit sanità

Possesso della laurea in Architettura, Fisica, Matematica, Informatica o Statistica, nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

comprovata esperienza complessiva almeno triennale maturata negli ambiti specificati nel bando;

conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2);

conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management;

conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 4 dicembre unicamente per via telematica, collegandosi al portale di reclutamento inPA.