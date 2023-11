Istat, pubblicato un avviso per esperti in organizzazione ed economia: i profili richiesti e i requisiti

L’Istat ha pubblicato un avviso per conferire incarichi a esperti con profilo middle in organizzazione ed economia dei settori culturali e creativi. La selezione del personale rientra nell’ambito dell’accordo tra ministero della cultura e l’Istat, finalizzato allo studio degli organismi culturali e creativi in Italia. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 6 dicembre.

L'AVVISO

I compiti

Chi verrà selezionato dovrà occuparsi di: ricognizione delle fonti statistiche disponibili; messa a sistema e analisi dei dati disponibili sulle imprese e le organizzazioni non profit attive nei settori della cultura; individuazione delle lacune informative e delle metodologie più idonee a rispondere ai fabbisogni conoscitivi utili ad una esaustiva e dettagliata analisi delle organizzazioni culturali e creative; definizione e sviluppo di un sistema di indicatori per il monitoraggio delle imprese e delle organizzazioni non profit del comparto culturale e creativo. La sede di lavoro è quella centrale dell’Istituto, a Roma. L’incarico di lavoro autonomo durerà 18 mesi a decorrere dal 1 aprile 2024. Il compenso lordo annuo di euro 50mila euro.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di una delle classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM-56 Scienze dell’economia; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; esperienza di almeno 5 anni acquisita mediante attività di ricerca (incluso dottorato di ricerca) e/o professionale nella classificazione e analisi delle imprese e delle istituzioni non profit, con particolare riguardo all’organizzazione e all’economia dei settori culturali e creativi; conoscenza di software di base (Excel, Access) per l’elaborazione dei dati.

Come presentare la domanda

I candidati, che sono in possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto, devono presentare la domanda entro il 6 dicembre 2023, registrandosi sul portale inPA.