Banca d'Italia: due concorsi per operai e informatici, i requisiti e i bandi

La Banca d'Italia ha indetto due concorsi per operai e informatici. Si tratta di 57 assunzioni e i vincitori sottoscriveranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le candidature devono pervenire entro il 28 dicembre 2023.

IL BANDO PER OPERAI

IL BANDO PER INFORMATICI

I profili

La Banca d’Italia cerca: 12 operai di 3a categoria junior (profilo tecnico operativo); 45 tecnici per l’Information and Communication Technology (ICT). Questi ultimi sono ripartiti in: 13 esperti (profilo tecnico nel campo dell’ICT), 4 esperti (profilo tecnico con esperienza nel campo della cyber security o della cyber intelligence applicate alla difesa preventiva, proattiva o reattiva) e 28 assistenti (profilo tecnico nel campo dell’ICT).

I luoghi di lavoro

Gli operai saranno prioritariamente assegnati al Servizio banconote dove si occuperanno di conduzione e/o manutenzione degli apparati per la produzione delle banconote. Si segnala, tuttavia, che le assunzioni potranno riguardare anche altre strutture della banca, sia dell’area romana che della rete territoriale, che necessitino di personale operaio a supporto delle attività collegate al trattamento del contante. Gli informatici, esperti e assistenti, lavoreranno in prevalenza negli uffici dell’Amministrazione centrale situati presso il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo

quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata durante le prove di concorso; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

I requisiti specifici degli operai

Gli operai devono essere in possesso di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto tecnico, settore Tecnologico con indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica; elettronica ed elettrotecnica – articolazioni elettrotecnica, elettronica e automazione; grafica e comunicazione; oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto professionale, settore Industria e artigianato con indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica; produzioni industriali e artigianali – articolazione industria; oppure corrispondente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto tecnico industriale o un istituto professionale di previgente ordinamento.

I requisiti specifici degli esperti Ict

I candidati a questo profilo devono essere in possesso di: laurea magistrale / specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria elettronica (32S/LM-29); ingegneria biomedica (26S/LM-21); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria dell’automazione (29S/LM-25); ingegneria gestionale (34S/LM-31); informatica (23S/LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/LM-17); scienze statistiche (LM-82); statistica economica, finanziaria e attuariale (91S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; oppure diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica, ingegneria informatica; ingegneria gestionale; informatica; matematica; fisica; scienze dell’informazione; statistica; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

I requisiti specifici degli assistenti Ict

I candidati a questo profilo devono possedere: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: ingegneria dell’informazione (L-8); ingegneria industriale (L-9); scienze e tecnologie fisiche (L-30); scienze e tecnologie informatiche (L- 31); scienze matematiche (L-35); statistica (L-41).

Come presentare la domanda

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione entro le ore 16 del 28 dicembre, utilizzando InPa oppure collegandosi al sito della Banca d'Italia.