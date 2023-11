Ministero dell'Agricoltura, pubblicato un avviso per esperti riservato ai laureati: i requisiti

Il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato un Avviso per esperti. È rivolto a laureati da destinare a unità organizzative da definirsi in sede di contrattualizzazione per sostenere i dipartimenti del dicastero e gli uffici di diretta collaborazione con il ministro.

I compiti

Gli incarichi prevedono l’espletamento delle: attività di analisi e valutazione della spesa; attività di valutazione dell’efficienza, dell’impatto e dell’efficacia delle politiche del ministero; attività di analisi dei settori di spesa che il ministero concorre a finanziare. La sede di lavoro è

il ministero, a Roma.

I requisiti

Per partecipare occorre essere in possesso di: assenza di condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti a carico; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altra tipologia di impiego pubblico; laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in materie giuridiche, economiche, scienze politiche ed equipollenti. Il contratto per i 6 scritti che supereranno le prove sarà sottoscritto con decorrenza a partire da gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2026

Le prove

Verranno valutati i curriculum e le esperienze professionali dichiarate all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Verranno valutati positivamente: comprovata esperienza maturata in attività di analisi e valutazione di politiche pubbliche, con particolare riferimento al supporto metodologico e tecnico-operativo nelle attività connesse alla programmazione dei fabbisogni, degli investimenti pubblici strategici, allo studio e all’analisi della fattibilità economico-finanziaria e all’efficacia delle linee di intervento implementate nell’ambito del programma di riferimento; comprovata esperienza maturata in attività di analisi e valutazione e revisione della spesa nelle procedure di bilancio e nella fase delle proposte legislative nonché per l’analisi, la valutazione e l’individuazione dei fabbisogni dell’amministrazione nei diversi settori di interesse; buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici. Verranno inoltre valutati quali titoli preferenziali: master di secondo livello in analisi e valutazione delle politiche pubbliche e/o analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica nonché dottorati di ricerca sui medesimi argomenti; corsi di specializzazione o di formazione post-universitaria in analisi delle politiche pubbliche e della revisione ed analisi della spesa pubblica per i quali è stato rilasciato attestato di superamento di prova finale.

Come presentare la domanda

I candidati devono inoltrare la domanda entro il 27 novembre 2023 solo via web, tramite il portale inPA.