Esercito, concorso nei ruoli speciali per sottotenenti: i requisiti

Il ministero della difesa ha pubblicato il bando per i ruoli speciali dell'esercito. Si tratta di 28 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito.

IL BANDO

I destinatari

Possono partecipare al concorso: gli ufficiali di complemento dell’esercito – appartenenti a una delle Armi o Corpi che consentono la partecipazione al concorso indicati nell’allegato A – in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale. Gli ufficiali devono:

non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore; aver svolto almeno 12 mesi di servizio in ferma biennale senza demerito; non aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il giorno di compimento del 52° anno di età; gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non hanno superato il giorno di compimento del 52° anno di età, e hanno completato almeno un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; gli ufficiali inferiori di complemento dell’esercito che fanno parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali o impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana; non aver superato i limiti di età indicati al comma 1 del bando. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso.

Le riserve

Sui posti messi a concorso si applicano le seguenti riserve: 4 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 14 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno presentare la domanda entro il 9 dicembre 2023, attraverso il portale dei concorsi on-line del ministero della difesa.