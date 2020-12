Cashback, a febbraio i rimborsi di Natale. Sull'app IO visualizzate le prime transazioni

I rimborsi del cashback di Natale saranno effettuati a febbraio, anche se al momento non c'è una data precisa. Ma attenzione: per ricevere il rimborso sarà necessario aver registrato il proprio iban entro la fine del 2o20. L'operazione è stata già completata da dagli utenti che hanno abilitato cashback attraverso l'app Satispay mentre è stato un po' più complicato per chi ha usato l'app Io che ha avuto non pochi problemi iniziali con la sezione Portafoglio che risultava in manutenzione.

Ma i dubbi sul piano di rimborsi anche sono altri: ad esempio se saranno conteggiati gli acquisti dell'8 dicembre. Nelle Faq, infatti, si legge: «Saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo all’attivazione dei propri metodi di pagamento». Quindi se ci si è iscritti l'8 dicembre il conteggio dei rimborsi potrebbe essere considerato dal 9 dicembre, mentre sarà più fortunato chi già aveva attivato un metodo di pagamento perché usava Satispay o l'app Io per PagoPa che potranno conteggiare anche gli acquisti dell'8, nonostante i disservizi.

Intanto, secondo fonti di Palazzo Chigi hanno superato al momento quota 3,2 milioni i cittadini iscritti al programma Cashback per un totale di quasi 5 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati, direttamente dall’app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti. Sull'app IO, che nel frattempo sfiora gli 8,5 milioni di download, persistono alcuni rallentamenti limitati al caricamento di carte di credito su circuiti internazionali. Ciò - spiegano le fonti - dipende da problemi sull'infrastruttura di Sia che gestisce l’autorizzazione di queste carte e che sta lavorando per trovare quanto prima una soluzione definitiva in grado di supportare gli ingenti carichi.

Malgrado i rallentamenti, a meno di 72 ore dal via, solo attraverso l’app IO sono state registrate più di 2,7 milioni di carte di credito e quasi 1,5 milioni di carte PagoBancomat. Il servizio per aderire al Cashback è attivo, con tutti i canali a disposizione dei cittadini operativi. Inoltre, sull'app IO, si cominciano a visualizzare le prime transazioni con indicazione dell’importo iniziale dell’Extra Cashback di Natale accumulato.

