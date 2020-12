Parte il cashback di Natale, rimborsi del 10% sugli acquisti effettuati con carta ma serve l'app IO

Partirà l'8 dicembre l'Extra Cashback di Natale e si concluderà il 31 dicembre. In pratica chi farà almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay avrà un 10% di rimborso fino a un massimo di 150 euro. Sarà il primo assaggio del piano cashless avviato dal governo e che prevede misure di incentivo ai pagamenti elettronici a partire dal 2021 e che prevede rimborsi fino a 3.450 euro in un anno.

Intanto, è stato lanciato il sito cashlessitalia.it dove si spiega che si tratta di "un piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente".

"Ora usare le carte del pagamento conviene e tanto - recita lo spot - con l’extra cashback di Natale, la prima misura del piano Italia cashless se fai almeno dieci pagamenti con carta ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese".

Secondo quanto si legge sul sito il rimborso del 10% sarà "fino a 300 euro all’anno, cioè fino a 150 Euro a semestre con almeno 50 pagamenti" e si potrà ricevere usando pagando con carta e altri strumenti digitali in "supermercati e nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con l’idraulico, il meccanico, l’avvocato, l’architetto e gli altri artigiani e professionisti". Il piano non vale invece per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro.

Inoltre, ogni 6 mesi i primi 100.000 cittadini a fare più transazioni avranno 1.500 euro. Quindi con il Super Cashback puoi guadagnare fino a 3.000 euro all’anno.

Infine, c'è la Lotteria degli scontrini: "Una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali". Possono partecipare maggiorenni, residenti in Italia: a partire dal 2021 gli scontrini collegati a normali acquisti effettuati con carte e app di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della Lotteria che potranno far vincere premi sia a chi acquista che a chi vende. Tra lotteria, cashback di natale, cashback 10% e super cashback si possono avere fino a 3.450 euro di rimborsi ogni anno.

Per partecipare a queste iniziative occorre avere Spid o la carta di identità digitale e scaricare l'app IO della Pubblica Amministrazione. In fase di registrazione al Cashback sull'app IO si dovranno inserire gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il Cashback sull'account Satispay. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e, a seguire, Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa. Va inserito inoltre il codice Iban del conto su cui ricevere i rimborsi.

