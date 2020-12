Rimborsi sui pagamenti con carte e bancomat: domani parte il piano Cashback: aggiornata l'app Io

Partirà domani (8 dicembre) l'Extra Cashback di Natale e si concluderà il 31 dicembre. In pratica chi farà almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay avrà un 10% di rimborso fino a un massimo di 150 euro. Sarà il primo assaggio del piano cashless avviato dal governo e che prevede misure di incentivo ai pagamenti elettronici a partire dal 2021 e che prevede rimborsi fino a 3.450 euro in un anno.

Al via le iscrizioni al programma Cashback sulla app Io: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata con l'implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app per i servizi della pubblica amministrazione.

Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori.

Al via le iscrizioni al programma Cashback sulla app Io: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata con l'implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app per i servizi della pubblica amministrazione. Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori.

© Riproduzione riservata