L'Acireale piega 2-0 il Trapani, seconda sconfitta consecutiva per Morgia

L'atteso derby siciliano fra Acireale e Trapani, valido per la ventreesima giornata di serie D, girone I, va alla formazione catanese che liquida 2-0 gli ospiti con le reti di Russo a Garetto. Trapani che ha chiuso il match in inferiorità numerica per l'espulsione di Antezza in pieno recupero. In classifica l'Acireale sale al terzo solitario posto con 43 punti. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Massimo Morgia e quattordicesima posizione in graduatoria. Al primo posto si conferma il Gelbison che supera in rimonta il Biancavilla con il punteggio di 2-1 e si porta a quota 25. Alle spalle della capolista c'è la Cavese che vince 4-0 ai danni della Sancataldese ed è a -5 dalla vetta.

Il Paternò torna alla vittoria, punto prezioso per il Giarre

Per quanto riguarda le altre squadre siciliane impegnate nel girone, il Troina perde di misura in trasferta contro il Real Aversa. Bene il Paternò che supera 2-1 il Santa Maria Cilento e si porta al quinto posto. Punto prezioso invece del Giarre che chiude a reti inviolate la gara esterna contro il Lamezia. Poker di reti per il Sant'Agata ai danni del Rende che vale il settimo posto in classifica. Rinviata Portici-Castrovillari.

Classifica: Gelbison 49 punti; Cavese 44; Acireale 33; Lamezia Terme 42; Paternò 37; Licata 31; Sant’Agata, Cittanovese 30; Santa Maria 29; San Luca, Portici 26; Sancataldese 25; Real Aversa 24; Trapani 23;

Rende 21; Castrovillari 18; Biancavilla, Giarre 13; Troina 10.

