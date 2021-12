L'Acireale difende il primato col Paternò, il Trapani riceve il Lamezia

L'Acireale guida la classifica del girone I di serie D alla vigilia della diciassettesima giornata di campionato. La formazione granata è al primo posto con 32 punti, due in più del Gelbison (deve recuperare una gara) e Lamezia. La squadra di mister Fabio De Sanzo difende il primato in casa nell'atteso derby con il Paternò. Gli ospiti occupano il terzo posto con 28 punti al fianco del Lamezia. Gelbison che vuole riprendersi la vetta e proverà a farlo sul campo della Sancataldese. Il Trapani di Massimo Morgia cerca continuità di rendimento al "Provinciale" nella difficile gara casalinga contro il Lamezia.

Derby a Troina per il Licata

Momento difficile per il Troina, fanalino di coda, che domani attende l'arrivo del Licata nel difficile derby casalingo. Gli ospiti occupano l'ottavo posto e puntano ai piani alti della classifica. La Cavese vuole dimenticare il ko subito nell'ultimo turno e cerca un pronto riscatto sul campo del Sant'Agata. Real Aversa in cerca di rilancio (4 sconfitte nelle ultime 5 gare), pronta a tornare con il bottino pieno dalla trasferta sul tereno di gioco del Cittanova. Nelle altre garte in programma domani il Santa Maria Cilento ospita il San Luca e il Portici gioca a Rende.

Rinviata Giarre-Biancavilla, Castrovillari riposa

Rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti Giarre-Biancavilla. L'Fc Messina è stato escluso dal campionato e, da regolamento, sono annullate tutte le gare giocate dalla squadra siciliana. Le formazioni che avrebbero dovuto affrontare i messinesi osserveranno un turno di riposo: domani è il turno del Castovillari.

Classifica: Acireale 32 punti; Gelbison, Lamezia 30; Cavese, Paternò 28; Santa Maria Cilento 26; Cittanovese 24; Licata, San'Agata 21; Trapani, Real Aversa 19; Portici 18; Sancataldese, Castrovillari 17; San Luca 14; Rende 13; Giarre 8; Biancavilla 6; Troina 4. Fc Messina escluso. Troina 6 punti di penalizzazione.

