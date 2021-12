L'Acireale pareggia col Paternò e mantiene la vetta, vincono Trapani e Licata

L'Acireale pareggia 1-1 in casa nel derby con il Paternò e in virtù della sconfitta del Gelbison (2-1 con la Sancataldese) mantiene il primo posto nella classifica del girone I del campionato di serie D giunto alla diciassettesima giornata. La squadra granata di Fabio De Sanzo sblocca il punteggio al 72' con Piccioni ma tre minuti dopo il Paternò pareggiava con Cangemi. Bene il Trapani di Massimo Morgia che supera al Provinciale 2-0 con le reti nella ripresa di Vitale e Russo e sale al nono posto con 22 punti. I calabresi incassano la seconda sconfitta consecutiva e si fermano al secondo posto al fianco del Gelbison.

Rinviate due gare per casi di Covid

Colpo esterno del Licata che vince 4-2 il derby in trasferta contro il Troina e sale all'ottavo posto solitario con 24 punti. I gialloblù a segno con Calaiò, Longo (autogol), Calogero e Boubakar. I padroni di casa in gol con Padovani e Manfrè. Negli altri risultati la Cittanovese vince 2-1 contro il Real Aversa, 1-1 fra Rende e Portici, Sant'Agata-Cavese termina 0-0. Rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti Giarre-Biancavilla e Santa Maria Cilento-San Luca. L'Fc Messina è stato escluso dal campionato e, da regolamento, sono annullate tutte le gare giocate dalla squadra siciliana. Le formazioni che avrebbero dovuto affrontare i messinesi osserveranno una giornata di riposo: oggi è stato il turno del Castovillari.

Classifica: Acireale 33 punti; Gelbison, Lamezia 30; Paternò, Cavese 29; Cittanovese 27; Santa Maria Cilento 26; Licata 24; Trapani, Sant'Agata 22; Sancataldese 20; Real Aversa, Portici 19; Castrovillari 17; Rende, San Luca 14; Giarre 8; Biancavilla 6; Troina 4. Troina 6 punti di penalizzazione. Fc Messina escluso dal campionato.

© Riproduzione riservata