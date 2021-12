L'Acireale capolista sfida il Sant'Agata, il Trapani a Paternò

L'Acireale guida la classifica del girone I di serie D con 33 punti. I granata di Fabio De Sanzo scendono in campo domani (mercoledì 22 dicembre) allo stadio "Fresina" di Sant'Agata di Militello (ore 15) contro la locale formazione con l'obiettivo di chiudere il 2021 con una vittoria (sarebbe la decima stagionale) e continuare a sognare il salto nei professonisti. Alle spalle della della capolista ci sono Gelbison e Lamezia, appaiate a quota 30. I campani ricevono il fanalino di coda Troina, i calabresi la Sancataldese. Grande attesa allo stadio "Falcone-Borsellino" di Paternò per l'arrivo del Trapani nel derby siciliano. La squadra di Torrisi occupa il terzo posto e va a caccia della nona vittoria. I granata di Morgia puntano alla terza vittoria consecutiva.

Al "Liotta" di Licata arriva il Castrovillari

Al fianco del Paternò c'è la Cavese che ospita la Cittanovese. Il Licata (24 punti) torna a giocare al "Liotta". I gialloblù si preparano alla gara casalinga contro il Castrovillari (17). Nelle altre partite in programma nel turno infrasettimanale, il Rende gioca in trasferta sul terreno di gioco del Real Aversa, il Giarre (diciassettesimo) andrà a far visita al San Luca e infine il Santa Maria Cilento sarà opposto al Portici.

Le modifiche dopo l'esclusione dell'Fc Messina

La società Fc Messina, avendo rinunciato alla disputa di due partite è esclusa dal campionato serie D 2021/2022. In virtù della delibera il Dipartimento Interregionale ha disposto che la classifica del Girone I venga formata senza tener conto dei risultati ottenuti dal club peloritano. Le squadre che avrebbero dovuto incontrare l’Fc Messina osserveranno un turno di riposo e solo la diciannovesima classificata del Girone I, al termine del campionato, sarà retrocessa direttamente.

Classifica: Acireale 33 punti; Gelbison, Lamezia 30; Paternò, Cavese 29; Cittanovese 27; Santa Maria Cilento 26; Licata 24; Trapani, Sant'Agata 22; Sancataldese 20; Real Aversa, Portici 19; Castrovillari 17; Rende, San Luca 14; Giarre 8; Biancavilla 6; Troina 4. Troina 6 punti di penalizzazione. Fc Messina escluso dal campionato.

© Riproduzione riservata