L'Acireale vince a Lamezia e balza in vetta, Paternò al quarto posto

L'Acireale vince 3-1 il big match giocato sul campo del Lamezia e lo aggancia al primo posto con 32 punti. Per i granata le reti del prezioso successo esterno portano le firme di Garetto e doppietta di Piccioni. Il gol dei calabresi, che hanno chiuso in nove uomini, è di Provazza. Vittoria di misura per il Paternò che grazie alla rete di Rizzo supera la Cavese e l'aggancia al quarto posto in graduatoria con 31 punti.

Il Licata pareggia, Troina ko a Castrovillari

Il Licata subisce il pareggio in extremis per 1-1 allo stadio "Liotta" contro la Sancataldese. I gialloblù sbloccano il punteggio al minuto 27' con Curro, il gol degli ospiti in pieno recupero con Bircheri. In classifica Licata ottavo con 24 punti. Il Troina perde 3-1 sul campo del Castrovillari e incassa l'ottava sconfitta stagionale. Nelle altre partite il Cittanova vince 2-0 in casa del Portici e Real Aversa-Sant'Agata si chiude a reti bianche.

L'Fc Messina escluso dal campionato

La partita Fc Messina-Giarre non si è giocata per la presentazione formale della rinuncia di disputa della gara da parte della società peloritana inviata al Dipartimento Interregionale. Il club giallorosso è alla seconda rinuncia dopo il match che avrebbe dovuto giocare mercoledì scorso contro la Cavese. È scattata quindi l'esclusione dal campionato e, da regolamento, sono annullate tutte le gare giocate dalla squadra siciliana. Da questa giornata le formazioni che avrebbero dovuto affrontare i messinesi osserveranno un turno di riposo: oggi ha riposato il Giarre.

Rinviate tre partite per casi di Covid

Gelbison-Trapani, in programma allo stadio "Giovanni Morra" della città di Vallo della Lucania, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della presenza di casi di Covid nel gruppo squadra della squadra campana capolista in classifica. Rinviate anche Biancavilla-Santa Maria Cilento e San Luca-Rende a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati.

Classifica: Acireale, Gelbison, Lamezia 33 punti; Paternò, Cavese 31; Santa Maria Cilento 29; Cittanovese 27; Licata 24; Real Aversa 22; Sant'Agata 21; Trapani 20; Portici 18; Sancataldese, Castrovillari, San Luca 17; Rende 16; Giarre 8; Troina 7; Biancavilla 6. Fc Messina escluso. Troina 6 punti di penalizzazione.

