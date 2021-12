Grande attesa per Acr Messina-Catania, Zeman ad Avellino

Squadre in campo domani pomeriggio (domenica 19 dicembre) per il turno numero 19 di serie C. La lotta per il vertice della graduatoria del girone C, mantenuta senza intoppi dal Bari, vede in corsa tante agguerrite squadre. La capolista cercherà di difendere il primato al "Barbera" contro il Palermo, match che sarà seguito con massima attenzione dalla Turris. I campani affiancano i rosanero al secondo posto con 32 punti, a otto lunghezze dalla capolista. Il calendario riserva loro la trasferta sul campo della Paganese, quattordicesima con 20 punti. Catanzaro, Monopoli e Avellino sono tutte a quota 31 punti nel gradino più basso del podio. I giallorossi, rinfrancati dall'arrivo in panchina di Vivarini, ospitano al "Ceravolo" il fanalino di coda Vibonese (13 punti). I pugliesi sono chiamati all'ennesimo derby, questa volta sul campo della Fidelis Andria, penultima con 15. L'Avellino di mister Braglia, invece, attende l'arrivo dell'imprevedibile Foggia targato Zdenek Zeman in una gara dal pronostico indecifrabile.

Grande attesa allo stadio “Franco Scoglio“ per il derby siciliano tra Acr Messina e Catania. Una sfida delicata per i giallorossi padroni di casa che in settimana hanno chiuso la parentesi Ezio Capuano (4 sconfitte e un pareggio su cinque partite) e si sono affidati al tecnico della Primavera Raciti. I rossazzurri di Francesco Baldini, invece, hanno l'umore a mille dopo la vittoria, netta, nella sfida al Palermo. Moro sugli scudi, autore di una doppietta e capocannoniere, pronto a mettere in crisi la difesa messinese. Il Prefetto della Provincia di Messina ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Catania. Il Latina torna a giocare in casa: i pontini, tredicesimi con 21 punti, ricevono il Monterosi (19).

Il Potenza vuole uscire dalla zona calda della classifica. I lucani ricevono il Campobasso e puntano alla quarta vittoria stagionale. Identico obiettivo per i molisani che hanno tre punti in più e nelle ultime 5 gare di campionato hanno messo in serie tre sconfitte e due pareggi. Sfida da medio classifica per il Taranto (24) che scende in campo allo "Iacovone" contro il Picerno (26). La Juve Stabia, decima, vola in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

Classifica: Bari 40 punti; Turris, Palermo 32; Monopoli, Catanzaro, Avellino 31; Foggia, Virtus Francavilla 27; Picerno 26; Juve Stabia 25; Taranto 24; Catania 23; Latina 21; Paganese 20; Monterosi 19; Campobasso 18; Potenza, Fidelis Andria 15; Acr Messina, Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

