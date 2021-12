Bari-Taranto 3-1, Palermo a -8 dal primo posto: Acr Messina ko

Il Bari vince 3-1 allo stadio "San Nicola" il derby con il Taranto e consolida il primato in vetta alla classifica di serie C con 40 punti. I biancorossi di Mignani a segno con Pucini, Botta e tris di Antenucci. Il gol degli ospiti è di Giovinco. Il Palermo di Filippi, con il ko nel derby con il Catania, scivola a otto punti dalla capolista. Il Monopoli non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Latina e compie un piccolo passo avanti in graduatoria. I biancoverdi pugliesi agganciano Avellino e Catanzaro al quarto posto con 31 punti.

L'Avellino espugna il campo della Vibonese

Nelle altre gare giocate oggi (domenica 12 dicembre) e valide per la diciottesima giornata del girone C, pokerissimo della Turris che rifila cinque reti all'Acr Messina. Si acuisce la già delicata situazione in casa giallorossa (ultimo posto in classifica) con la panchina di Ezio Capuano in bilico. I campani a segno con la tripletta dello scatenato Santaniello e gol di Giannone e Franco. In classifica la Turris aggancia al secondo posto il Palermo a quota 32. Colpaccio esterno dell'Avellino che vince di misura sul campo della Vibonese fanalino di coda. Per la squadra di mister Braglia la rete decisiva è di Carriero.

Risultati 18ª giornata

Sabato 11 dicembre

Campobasso - Catanzaro 1-2

Monterosi - Fidelis Andria 1-0

Juve Stabia - Potenza 3-0

Picerno - Paganese 5-3

Foggia - Virtus Francavilla 1-0

Domenica 12 dicembre

Catania - Palermo 2-0

Monopoli - Latina 0-0

Turris - Acr Messina 5-0

Vibonese - Avellino 0-1

Bari - Taranto 3-1

Classifica: Bari 40 punti; Turris, Palermo 32; Monopoli, Catanzaro, Turris 31; Foggia, Virtus Francavilla 27; Picerno 26; Juve Stabia 25; Taranto 24; Catania 23; Latina 21; Paganese 20; Monterosi 19; Campobasso 18; Potenza, Fidelis Andria 15; Acr Messina, Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

