Il Catania sfida il Monopoli, l'Acr Messina ospita la Paganese

Squadre in campo domani (mercoledì 22 dicembre) per la ventesima giornata del campionato di serie C. Il Bari capolista, reduce dal pareggio esterno a reti inviolate sul campo del Palermo, torna a giocare al "San Nicola". I biancorossi di Mignani ricevono la visita del Potenza (ore 21). Alle spalle dei pugliesi c'è il Monopoli. I biancoverdi, distano sette punti dal primo posto e giocheranno al "Massimino" conro il Catania. Gli etnei di Francesco Baldini, dopo il derby vinto ai danni dei rosanero, hanno pareggiato l'altra sfida tutta siciliana in casa dell'Acr Messina (2-2) e si attestano al dodicesimo posto con 24 punti. Turno casalingo per la stessa Acr Messina guidata da mister Raciti. I giallorossi, ultimi in classifica con 14 puni, ospitano allo stadio "Scoglio" la Paganese.

L'Avellino a Campobasso, il Foggia riceve il Monterosi

Trasferta insidiosa per l'Avellino. I biancoverdi di Braglia sono impegnati a Campobasso. I molisani vanno a caccia della vittoria stagionale numero 6 per provare ad uscire dalla zona calda della classifica. Gli irpini hanno un cammino altalenante e nelle ulime cinque giornate hanno ottenuto tre pareggi e due vittorie. Il Foggia di Zeman torna a giocare davanti ai propri tifosi. I "satanelli" ospitano allo Zaccheria il Monterosi, quest'ultima reduce dal rocambolesco 3-3 a Latina.

Trasferta a Francavilla per il Catanzaro

Il Picerno ha interrotto con la sconfitta rimediata nel turno precedente la striscia di vittorie (tre) consecutive. I lucani cercano il pronto riscatto nel match casalingo contro il fanalino di coda Vibonese. Anche la Juve Stabia è reduce da un pesante ko (0-3 con la Virtus Francavilla) e al "Menti" cercherà di tornare al successo con la sfida alla Fidelis Andria. Alle 21 altre due sfide molto incerte in sede di pronostico, con in palio punti importanti nella corsa ai piani alti della classifica. La Turris riceve la visita del Taranto e il Catanzaro, in serie positiva dall'arrivo del nuovo tecnico Vivarini, sarà ospite della Virtus Francavilla.

20^ giornata

Acr Messina- Paganese (14.30)

Foggia-Monterosi (14.30)

Picerno- Vibonese (14.30)

Campobasso-Avellino (15.30)

Latina-Palermo (18.00)

Bari-Potenza (21.00)

Catania-Monopoli (21.00)

Francavilla-Catanzaro (21.00)

Juve Stabia-Fidelis Andria (21.00)

Turris-Taranto (21.00)

Classifica: Bari 41 punti; Monopoli 34; Turris, Palermo 33; Catanzaro, Avellino 32; Virtus Francavilla 30; Foggia 28; Taranto 27; Picerno 26; Juve Stabia 25; Catania 24; Latina 22; Campobasso, Paganese 21; Monterosi 20; Potensa, Fidelis Andria 15; Vibonese, Acr Messina 14. Foggia 4 punti di penalizzazione, Catania 2 punti di penalizzazione.

