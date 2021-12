L'Acr Messina cambia ancora, esonerato Capuano: squadra a Raciti

L'Acr Messina cambia ancora allenatore. Il club ha deciso si esonerare Esio Capuano dall'incarico di tecnico della prima squadra. Il club giallorosso occupa l'ultimo posto nella classifica di serie C, girone C, con 13 punti. Nelle ultime 5 partite ha collesionato cinque sconfitte e un pareggio. Capuano aveva preso il posto di Salvatore Sullo, a sua volta esonerato dalla società messinese. Domenica scorsa è arrivata le pesante sconfitta per 5-0 in casa della Turris. Domenica prossima (19 dicembre) l'Acr Messina è impegnato nel derby casalingo contro il Catania.

Squadra affidata al tecnico della Primavera

"L’Acr Messina rende noto di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La guida tecnica della prima squadra - si legge - è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera. A Capuano e al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera".

Classifica: Bari 40 punti; Turris, Palermo 32; Monopoli, Catanzaro, Turris 31; Foggia, Virtus Francavilla 27; Picerno 26; Juve Stabia 25; Taranto 24; Catania 23; Latina 21; Paganese 20; Monterosi 19; Campobasso 18; Potenza, Fidelis Andria 15; Acr Messina, Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

