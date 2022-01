Australian Open juniores, esordio positivo per la palermitana Pedone: sconfitta Ferrara

Bilancio dolceamaro per le tenniste palermitane impegnate nel primo turno agli Australian Open juniores, torneo di categoria Grade A in corso sul cemento di Melbourne. Nel tabellone femminile esordio positivo per Georgia Pedone: la diciassettenne palermitana ha superato per 6-2 6-3 la qualificata giapponese Mio Mushika. Prossima avversaria per la tennista siciliana sarà la statunitense Liv Hovde, 13esima testa di serie. Niente da fare, invece, per l'altra 17enne di Palermo Virginia Ferrara, sconfitta al primo turno con un periodico 6-3 dalla russa Ekaterina Khayrutdinova.

Oggi (domenica 23 gennaio) saranno impegnate le altre due azzurrine in gara: Federica Urgesi, 16enne marchigiana di Fano, passata attraverso le qualificazioni, trova dall'altra parte della rete la keniana Angella Okutoyi. Denise Valente, 17enne ligure di Chiavari, anche lei proveniente dalle qualificazioni, deve vedersela subito con l’altra russa Diana Shnaider, seconda favorita del torneo.

Nel tabellone maschile semaforo rosso al primo turno per Giammarco Gandolfi, 17enne romano promosso dalle qualificazioni, che ha ceduto con il punteggio di 7-5 6-1 al ceco Matthew William Donald. Oggi (domenica 23 gennaio) debuttano Daniele Minighini, 17enne laziale, che ha pescato subito lo statunitense Bruno Kuzuhara, primo favorito del seeding, e Peter Buldorini, 17enne marchigiano di Recanati, opposto al polacco Borys Zgola.

