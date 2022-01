Berrettini vince in tre set e per la prima volta entra nei quarti degli Australian Open

Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. È il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere i quarti di finale in tutti e 4 i tornei del Grande Slam.

Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha superato in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.21 Atp e 19esima testa di serie. Ventotto ace hanno scandito l'incontro del numero 1 del tennis italiano. Ad aspettare Berrettini ai quarti martedì prossimo ci sarà il francese Gaël Monfils, n.20 del mondo, che ha battuto pure lui in tre set il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6, 6-3.

Pablo Carreno Busta

© Riproduzione riservata