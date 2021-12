Australian Open juniores, le palermitane Ferrara e Pedone in partenza per Melbourne

Le tennista palermitane Virginia Ferrara e Giorgia Pedone, entrambe diciassettenni, si preparano alla partenza per Melbourne. Le due atlete siciliane il prossimo 3 gennaio voleranno con destinazione l'Australia dove disputeranno il grado 1 Itf juniores di Traralgon e successivamente le qualificazioni dell'Australian open a Melbourne. Per le giocatrici del Ct Palermo arriva un prestigioso appuntamento che prosegue il buon momento che stanno attraversando in giro sui campi da tennis. Le due giocatrici sono infatti reduci dalla brillante prestazione nel torneo Itf a Solarino, valido per il titolo Itf "pro", che hanno vinto in doppio al termine di uno splendido cammino nel torneo. Adesso per le due siciliane si spalancano le porte per la prima volta di uno Slam under 18.

Il 19 gennaio al via le qualificazioni

Mancano pochi giorni all'edizione 2022 degli Australian Open Juniores. Le qualificazioni scatteranno il prossimo 19 gennaio e tre giorni dopo inizieranno le sfide dei tabelloni principali. La diffusione del Covid ha portato a diverse cancellazioni di viaggi e di conseguenza a forfait di giocatori. Nel main draw l'unico rappresentante azzurro nel torneo maschile è Daniele Minighini. In campo femminile, oltre alle palermitane Ferrara e Pedone, è entrata nelle qualificazioni anche Denise Valente.

Il palermitano Cecchinato nell'entry list

Il palermitano Marco Cecchinato farà parte degli undici italiani che parteciperanno agli Australian Open di tennis. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato l'entry list maschile e femminile per il primo Slam della stagione 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio. Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, due invece le azzurre nel torneo femminile. Già certi di un posto nel main draw Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (n.10), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.37), Lorenzo Musetti (n.59), Gianluca Mager (n.62), Stefano Travaglia (n.78), Marco Cecchinato (n.100) e Andreas Seppi (n.102). Nel singolare femminile, ammesse direttamente nel tabellone principale Camila Giorgi (numero 34 WTA) e Jasmine Paolini.

